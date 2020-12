Sonreír, la poderosa medicina con la que Fabiola Calle logró salir adelante del COVID

Fabiola Calle abrió las puertas de su casa en Medellín para contar cómo va su recuperación después de haber padecido coronavirus.

Aunque han pasado ocho meses desde que le ganó la batalla al virus, aún siente secuelas de la enfermedad como algo de asfixia y tos.

Sin embargo, a sus 73 años, está dispuesta en tres meses a continuar con la gira que presentaba en Estados Unidos.

“Voy a volver a cumplir la meta porque ahora que fuimos me dio el COVID. No pudimos sino hacer tres presentaciones”, manifestó.

Durante este tiempo de recuperación no se quedó quieta y adelantó que anda grabando unos capítulos de una novela.

Sobre cómo pasará las fiestas de fin de año, la cantante aseguró que se quedará en casa.

“Yo no puedo ni beber, entonces, si no me puedo tomar un trago a que salgo”, expresó.

Siempre sonriente, esa es su poderosa medicina. A esta paisa el buen sentido del humor le ha ayudado a sanar.

“Que se cuiden, yo me vi para morirme y me fui como tres segundos, pero gracias a Dios, él no me necesitaba”, manifestó.