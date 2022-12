‘Soy Sexy and I Know It’, el galardón de Carmen Villalobos en Premios Tu Mundo

Majida Issa, la antagonista en ‘Sin senos sí hay paraíso’, ganó como la mala más buena, y Carolina Gaitán como la protagonista favorita con mala suerte.

Los colombianos Maluma y Juan Pablo Urrego, también brillaron en la gala.

Estos fueron los ganadores de la noche:

Súper Serie Favorita - El Señor de los Cielos V

Serie Favorita - La Doña

La Mala Más Buena - Majida Issa

Influencer Favorito - Johann Vera

Artista Regional Mexicano Favorito por iHeartRadio - Gerardo Ortiz

La Pareja Perfecta - David Chocarro y Aracely Arámbula

Protagonista Favorito con Mala Suerte - Carolina Gaitán

Protagonista Favorito - Rafael Amaya

Artista Tropical Favorito por iHeartRadio - Prince Royce

Soy Sexy and I Know It - Carmen Villalobos

Actriz Favorita - Carmen Aub

Artista Pop Favorito por iHeartRadio - CNCO

El Malo Más Bueno - José María Galeano

Protagonista Favorita - Aracely Arámbula

Canción Comienza-Fiestas por iHeartRadio - Hey DJ y CNCO ft. Yandel

Presentador Favorito - Jorge Bernal

Fan Club del Año – CNCOwners

Artista Urbano Favorito por iHeartRadio - Maluma

Actor Favorito - Juan Pablo Urrego

Programa Favorito - Un Nuevo Día