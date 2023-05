Subastarán vestido que Carrie Fisher usó en Star Wars para interpretar a la princesa Leia

La icónica prenda de ‘Star Wars’ que usó Carrie Fisher para interpretar a la princesa Leia en el ‘Episodio 4 - Una nueva esperanza’, de 1977, saldrá a subasta a partir del 28 de junio junto con otros 1.400 recuerdos de películas y de series de televisión



Así lo anunció la compañía de subastas California Propstore, que estima que el vestido podría venderse entre uno y dos millones de dólares.

Recientemente, la fallecida actriz de ‘La guerra de las galaxias’, Carrie Fisher, recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, durante una ceremonia opacada por una amarga pelea familiar.

Fisher, quien interpretó a la princesa Leia en la franquicia más taquillera de la historia, murió de un ataque al corazón en 2016, y dejó una hija, la actriz Billie Lourd.

Lourd, en un vestido con la estampa del personaje más famoso de su madre, supervisó el homenaje póstumo que se celebró el 4 de mayo, una efeméride extraoficial para los fanáticos de "La guerra de las galaxias".

Publicidad

Pero llamó la atención en el evento en Los Ángeles la ausencia del hermano de Fisher, Todd, así como sus media hermanas Joely y Tricia Leigh, quienes esa semana habían criticado a Lourd por no invitarlos.

Todd Fisher le dijo al portal de noticias TMZ que "ser omitido de este día especial duele de verdad", mientras que las hermanas escribieron en Instagram que su omisión fue "profundamente impactante".

Lourd respondió y acusó a los hermanos de lucrar con la muerte de su madre "al dar varias entrevistas y vender libros por un montón de dinero".

Publicidad

"Solo yo y quienes eran cercanos a ella sabemos la verdad acerca de la muy complicada relación de mi madre con su familia", escribió en la publicación Hollywood Reporter.

"No tenemos una relación", dijo Lourd quien confirmó que no invitó a los hermanos.

Durante años se impulsó una campaña para otorgarle una estrella a Fisher. Los seguidores reclamaban que sus colegas de pantalla Mark Hamill y Harrison Ford habían recibido este honor hacía tiempo.

Hamill rindió tributo a "mi adorada gemela espacial" en la ceremonia del jueves, en la cual participaron los personajes de "La guerra de las galaxias" R2-D2, C3PO y un stormtrooper.

Publicidad

"Ella era nuestra princesa", dijo.

El 4 de mayo, la fecha escogida para honrar a Carrie Fisher, es celebrado todos los años por los fanáticos de la zaga gracias a un juego de palabras derivado del mantra "Que la fuerza te acompañe" ("May the force be with you").

Fisher, que conquistó su primer papel aún adolescente en la sátira "Shampoo" (1975) de Hal Ashby, se metió en la piel de Leia en seis películas comenzando con "La guerra de las galaxias" en 1977.

Publicidad

Apareció de forma póstuma en la producción de 2019 "Star Wars: El ascenso de Skywalker".

Fisher se unió a más de 2.000 de los mayores nombres del cine, la televisión y la música cuyas estrellas han sido grabadas en las aceras del Boulevard de Hollywood y en las calles vecinas.

Entre ellas, sus padres, el cantante Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds, así como Connie Stevens, la madre de Joely y Tricia Leigh.