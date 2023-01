Taylor Swift habla por primera vez de política y dice por quién votará para el Congreso

Criticó a la candidata Marsha Blackburn por su posición, dice, contra los derechos de mujeres y de la comunidad LGBTI. No representa “mis valores de Tennessee”.

"En el pasado, me he mostrado reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios eventos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, me siento muy diferente al respecto", expresó en el texto que publicó en su cuenta de Instagram, con 112 millones de seguidores.

“Creo en la lucha por los derechos LGTBI, y cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante”, sostiene.

Y es ahí cuando cuestiona a la candidata al Senado por Tennessee, quien "votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres (…) Ella cree que las empresas tienen derecho a rehusarse a atender a parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse".

“Votaré por Phil Bredesen para Senado y Jim Cooper para Cámara de Representantes”, agregó.