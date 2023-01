“Tengo hambre”: a Shakira le controlaban el peso al inicio de su carrera, según Chola Chabuca

La colombiana, dijo la artista peruana, le contó que no podía comer por contrato. La revelación la hizo en una entrevista por sus 30 años en el medio.

"Cuando Shakira viene hacer la presentación de su disco me dice tengo hambre y yo le digo ‘pero mi amor come’ y me dice ‘por contrato no puedo, me pesan’", relató.

"Entonces yo la saqué por la puerta de un costado de una discoteca, donde era el lanzamiento y cruzamos el parque Kennedy y llegamos a un sitio que era como un ovni y comió una hamburguesa, como si fuera la cosa más increíble. De ahí regresamos e ingresamos a la disco", agregó.

Le puede interesar:

Shakira comparte emotivo mensaje sobre adiós de Piqué a la selección española