Tildan de “borracha” a Paulina Rubio por comportamiento en directo de Instagram

‘La chica dorada’ fue tendencia en redes sociales por sus actitudes, su maquillaje y porque olvidó la letra de sus canciones.

Durante un en vivo de Instagram, Paulina Rubio quiso estar más cerca de sus fans y hablar con ellos bajo la iniciativa ‘yo me quedo en casa’.

Sin embargo, el live causó burlas, críticas y señalamientos hacia la cantante, incluso sus seguidores se atrevieron a llamarla “borracha”.

“Yo me quedo en causa, yo me quedo en casa… y bueno help coronavirus, muy contenta, emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros", dijo Paulina, quien además olvidó la letra de las dos canciones que interpretó.

La mexicana fue tendencia en redes sociales y hasta inspiró algunos memes.