“Todo comenzó con una cita a ciegas”: príncipe Enrique y Meghan Markle sobre su relación amorosa

Revelaron, además, que su anillo de compromiso tiene dos diamantes de la colección privada de Lady Di.

“Sí, definitivamente emparejarnos. Fue una cita a ciegas (que organizó una amiga en común) y es muy interesante conocer a la realeza. Como soy de los Estados Unidos, no creces con el mismo entendimiento, lo que la realeza significa para el mundo. En ese momento no conocía mucho de él, así que le pregunté a mi amiga: ¿es agradable? Finalmente nos vimos para tomar algo y creo que rápidamente acordamos vernos al día siguiente”, contó Meghan.

“No, nunca había escuchado de ella hasta que mi amiga me dijo: ‘es Meghan Markle’ y yo le dije: ‘ni idea, dame algo de trasfondo’. Así que no, nunca había visto ‘Suits’, no había escuchado de ella, pero estuve hermosamente sorprendido cuando entré al cuarto y la vi sentada ahí, dije: bueno, tengo que darlo todo’", aseguró el príncipe Enrique.

La feliz pareja contraerá nupcias en mayo del próximo año en el Palacio de Windsor.

