Tom Holland dice que se retira temporalmente de la actuación

Tom Holland anunció que se retirará temporalmente de la actuación. “Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este rodaje”, afirmó en una declaración para el medio internacional Extra.

El artista acaba de lanzar con Apple TV+ ‘The Crowded Room’, una serie de suspenso que se estrenó el 9 de junio. Inspirado en hechos reales, el thriller psicológico ocurre a fines de la década de 1970 en Nueva York y se centra en un tiroteo.

"Este programa representa un problema que creo que realmente debería ser algo sobre lo que hablar abiertamente. El programa se trata de buscar ayuda, y buscar ayuda es algo valiente, no algo de lo que avergonzarse. Así que espero que este programa pueda servir como un trampolín en la dirección correcta", expresó Tom Holland al dialogar con Reuters.

En el centro de la historia está el actor Tom Holland, quien interpreta a Danny Sullivan. Conocido por sus papeles de ‘Billy Elliot’ y ‘Spider-Man’.

El artista afirma que este papel fue único y uno de los más difíciles de su carrera: "A diferencia de todo lo que he hecho antes. Sin lugar a dudas. El trabajo más difícil en todos los aspectos interpretar a este personaje, encajar en el papel, adentrarse en esos lugares oscuros día tras día, encontrar esas emociones, atravesar su arte. Realmente no hay mucho de lo que pueda hablar sin estropearlo, pero una vez que hayas lo visto entenderás por qué es tan complicado y fue tan complicado para nosotros ejecutarlo en el set".

Gran parte de la historia se desarrolla durante las entrevistas del personaje de Holland con una policía, Rya Goodwin, interpretada por Amanda Seyfried, quien tiene la misión de descubrir la verdad y las revelaciones de Tom Holland la envolverán de forma inesperada.

"Fue un verdadero rompecabezas para mí encarnarla. Pero realmente me encantaba ser alguien que tenía una influencia tan positiva en otra persona. Creo que ya era hora de que actuara como una figura maternal compasiva y alguien que realmente trabajó duro para ayudar a alguien", dijo Seyfried a Reuters.

Los episodios de la primera temporada de la serie se lanzarán semanalmente después del lanzamiento inicial. El final de temporada se emitirá el 28 de julio.