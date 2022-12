Tom Petty, en grave estado de salud tras sufrir paro cardíaco

Autoridades tuvieron que rectificar su información sobre la supuesta muerte de quien es considerado un ícono del rock en Estados Unidos.

Petty se encuentra hospitalizado en el UCLA Medical Center y su estado de salud es grave.

Según TMZ, el músico de 66 años fue hallado en su hogar de Malibú inconsciente y sin pulso, el pasado domingo.

Petty es conocido por hits como ‘American girl’, ‘Don't come around here no more" y ‘I won't back down’.

Tom terminó la semana pasada una gira para marcar los 40 años de su banda ‘The Heartbreakers’.