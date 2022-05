Top 4 de los divorcios de película en Hollywood

Del amor al odio. La línea es finita cuando el desenamoramiento y el desgaste de una relación es la constante, viene el conflicto y qué cosa con los famosos cuando los trapitos sucios se dejan de lavar en casa. Por la fama, las redes y la fortuna que hay de por medio, sus historias se convierten en dramas de película, en portadas de diarios, periódicos, temas de conversaciones en reuniones sociales y titulares en magacines de televisión que no paran de hablar de las rupturas y divorcios. Recordemos algunos.

El caso Depp-Heard

La separación del momento es la de Jhonny Depp y Amber Heard. Desde un celular y a un clic de distancia, el público en general ha tenido acceso a este cruel enfrentamiento jurídico que se realiza en un tribunal de Virginia, Estados Unidos.

Decidieron no seguir juntos después de 15 meses de infeliz matrimonio y ahora, cual guion de película, en un juzgado se han acusado el uno al otro de violencia doméstica, pérdida de un dedo, exceso de alcohol, consumo de sustancias alucinógenas y hasta terceras personas que afectaron la relación. Es tal el odio que, en una de las tantas discusiones, Depp le aseguró que jamás la iba a mirar a los ojos y así lo ha cumplido.

En cada audiencia hay múltiples incoherencias en las declaraciones de ambos, pero lo que sí es coherente son los millones de dólares que hay de por medio en este juicio por difamación entre los dos actores, que ya entra en la última semana de testimonios.

El juicio está programado para concluir el próximo 27 de mayo, cuando los abogados de ambas partes presenten sus argumentos finales y el jurado entre a deliberar. No se sabe cuánto tiempo tardarán en alcanzar un veredicto.

El caso Kardashian-West

Quienes ya no van más también son la multimillonaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West. Su boda fue en 2014, todo un acontecimiento del jet set. Ocho años más tarde le pusieron punto final, así como dice una de las estrellas de la canción de Fonseca, "Ya no me faltas".

Al final, la historia de amor dejó cuatro hijos en común y un divorcio. Ya Kim tiene nuevo amor.

El caso Bezos-Mackenzie

Otro caso sonado de divorcio ocurrió en 2019, cuando el fundador de Amazon, Jeff Bezos, escribía un mensaje en su cuenta de Twitter anunciando que se divorciaba de su entonces esposa, Mackenzie Scott, escritora y filántropa estadounidense, tras 25 años de matrimonio.

El tono de la pareja fue amistoso y amable, aunque rápidamente empezaron a salir a la luz más detalles de la separación: Bezos llevaba meses viéndose con una amiga de la familia, Lauren Sánchez, casada con un poderoso agente de Hollywood y ahora ya separada.

El caso Pitt-Jolie

Y más casos de divorcios de película. Uno de elenco estelar fue el protagonizado por Angelina Jolie y Brad Pitt: en 2005 después de convertirse en el señor y la señora Smith fueron inseparables. Se juraron amor eterno e inolvidable, como la canción de Rocío Dúrcal.

Luego de tener seis hijos, de ser la pareja de oro de Hollywood, pasaron de ser miel a hiel. En 2016, anunciaron su divorcio, no se pusieron de acuerdo en nada ni siquiera en la custodia de sus hijos.

(FILES) In this file photo taken on May 28, 2014, actors Angelina Jolie and Brad Pitt. (Photo by Robyn BECK / AFP) AFP

Parejas que se dicen: "Hasta luego vida mía. Si te he visto, no me acuerdo". Divorcios publicitados en donde muchas veces hay hijos de por medio y ventilar tanta intimidad termina siendo no solo doloroso para la pareja implicada, sino también para ellos. En muchos casos, siguen pagando los platos rotos y dejando profundas heridas en el alma, esas que son muy difíciles de sanar.