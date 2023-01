Tras polémica, Carlos Vives canceló concierto en Nicaragua

El samario había ofrecido un espectáculo en el zoológico nacional de ese país para recaudar fondos. En redes sociales le pidieron no presentarse.

Muchos en redes sociales le pidieron que no se presentara por el luto que vive el país y porque, según ellos, los empresarios del concierto apoyan el gobierno del presidente Daniel Ortega. Otros quieren el concierto y creen que llevaría un mensaje al país centroamericano, independientemente de la situación que atraviesan.

Incluso la poetisa nicaragüense Gioconda Belli le envió un mensaje directo al colombiano, en el que le pidió que no se presente en su país.

A través de un comunicado Carlos Vives cancela dicha presentación por “razones de fuerza mayor”.