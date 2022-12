Tras polémica, Idartes apartó de la nómina de Rock al Parque a Paul Gillman

El artista venezolano fue cuestionado en redes sociales por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. La entidad argumentó el tema del orden público.

Idartes se pronunció y confirmó que Paul Gillman no participara en esta versión de Rock al Parque.

Juliana Restrepo, directora de Idartes, explicó que "en los últimos días se creó una campaña de desprestigio contra la participación del artista en Rock al Parque, lo cual pone en riesgo la logística y la seguridad del festival y de quienes participan en él, de los artistas y del público asistente. Siendo este un tema de orden público, es esta y no otra la razón que lleva al Idartes a tomar la decisión de aplazar la presentación de Gillman en el festival de este año; esperando poder contar con él en futuras versiones”.

Julio Correal, quien inició la controversia en redes sociales, explicó sus razones.

“Inevitablemente iba a ver una representación venezolana, ya había un grupo en redes sociales invitando a sabotear el concierto de Paul Gillman, entonces para que exponernos a que 500 600 o mil venezolanos lo quisieran bajar de la tarima y a su vez 70 mil colombianos que estaban enterados de sus actividades políticas, quisieran escuchar su música, entonces se hubiera armado una batalla campal”, indicó.

Decisión que Paul Gillman en entrevista en el canal Telesur reprochó.

“Se tomó más en cuenta el terror que esta gente ha creado por las redes, tanto así que no le puedo poner la culpa a los organizadores del evento, simplemente los aterrorizaron”, escribió.

“Yo no iba a Colombia a dar discursos políticos, yo iba a Colombia a llevar mi música que me ha identificado durante 40 años”, añadió.

“Me parece totalmente inaceptable que dentro de un festival pagado por el gobierno esté una persona que apoya el régimen de Maduro, entonces desate este debate y afortunadamente en tres días se solucionó el tema, Idartes entro en razón entendió el peligro de Maduro y lo retiró del festival”, añadió Correal.

“Además que es un problema de seguridad porque en el parque 80 mil personas metidas ahí oyendo a Maduro, se puede desarrollar una batalla y eso también era un problema serio”.