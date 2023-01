Tremendo profesor de baile: Marc Anthony le enseña a Will Smith algunos pasos de salsa

En una publicación de Instagram, el cantante puertorriqueño está bailando junto al actor el exitoso tema de ‘Vivir mi Vida’.

Will Smith ha demostrado a través de redes sociales su debilidad por la música latina. Hace unos días, revolucionó Instagram cantando ‘X’, el nuevo tema de Nicky Jam y J Balvin.

Ahora, el actor -reconocido por sus interpretaciones en El Principe del Rap, Ali, Yo Robot y Soy Leyenda- consiguió el mejor maestro para que lo introduzca en el mundo de la salsa, Marc Anthony



En un video, publicado en la cuenta de Instagram de Smith, se puede ver al boricua enseñándole algunos pasos.

Los dos artistas están en un lujoso yate bailando ‘Vivir mi Vida’, uno de los temas más exitosos de la carrera musical del salsero.

La curiosa publicación está acompañada de un pequeño mensaje: “Cosas que debo hacer antes de morir: tomar lecciones de Salsa con Marc Anthony”.

A pesar de no ser latino, la estrella de Hollywood es capaz de seguirle el paso a Marc sin ningún problema. Las unícas observaciones que le hace el salsero es por la falta de movimiento en las caderas.

La divertida escena se ha vuelto viral en tiempo récord. El video ya tenía 2 millones de reproducciones tan solo una hora después de haber sido públicado.

No es la primera vez que se ve al actor junto al cantante en un ambiente festivo. En el 2014, Will Smith acompañó a Marc Anthony en tarima en la ciudad de Neiva, Colombia.