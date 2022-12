Tres de cada cuatro espectadores de ‘Cincuenta Sombras liberadas’ son mujeres

La cinta, que ya está en las salas de cine de Colombia, acumula una taquilla de 338,8 millones de dólares y está en el tope de las cintas más vistas en EE. UU.

Promovida por Universal con el nada sutil eslogan de "No te pierdas el clímax", "Cincuenta sombras liberadas" se impuso a otros lanzamientos del fin de semana, como "Petter Rabbit", de Sony, que quedó en el segundo puesto; y "15:17 tren a París", de Warner Bros, que se situó en el tercero, según un reporte de Exhibitor Relations.

Dakota Johnson protagoniza de nuevo la película, mientras que Jamie Dornan hace de su amante convertido en esposo: el pervertido, simpático y frecuentemente sin camisa Christian Grey. Según The Hollywood Reporter, tres de cada cuatro asistentes al cine en Norteamérica este fin de semana eran mujeres.

La más familiar "Peter Rabbit", que mezcla actores de carne y hueso con animaciones generadas por computadora, recabó 25 millones de dólares, mucho más allá de las proyecciones de Sony. James Corden da la voz al conejo protagonista que lucha con el dueño del jardín Domhnall Gleeson por el afecto de su dulce vecina Rose Byrne.

La historia del director Clint Eastwood en "15:17", sobre cómo tres jóvenes estadounidenses frustraron un ataque terrorista a un tren de pasajeros en Francia en 2015, obtuvo 12,6 millones de dólares.

En una movida arriesgada, Eastwood optó porque los tres hombres, ninguno de ellos con experiencia formal como actor, se interpretaran a sí mismos. Algunos críticos lo catalogaron de audaz, pero otros aseguraron que su amateurismo era evidente.

En cuarto lugar quedó "Jumanji" de la firma Sony, que cayó de la primera posición la semana pasada, con 9,8 millones de dólares. El filme estelarizado por Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black y Kevin Hart, pone en escena a un grupo de adolescentes que se encuentran transportados dentro de un video juego en el mundo de Jumaji. La película ha ganado más de 800 millones de dólares a nivel mundial.

En quinto sitio se quedó estancado "El gran showman", un filme de Fox protagonizado por Hugh Jackman, quien interpreta la historia del empresario de circo P.T. Barnum. La cinta recaudó 6,4 millones.

Completan la lista de las 10 más taquilleras:

6 - "Maze Runner: The Death Cure" - USD 6,0 millones.

7 - "Winchester" - USD 5,1 millones.

8 - "The Post" - USD 3,5 millones.

9 - "La forma del agua" - USD 3,0 millones.

10 - "Den of Thieves" - USD 2,9 millones.