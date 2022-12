Tristeza en el mundo del entretenimiento por muerte de actor de Game of Thrones

Roy Dotrice, que interpretó a Hallyne el Piromante, falleció en Londres. Tenía una larga carrera de reconocimientos e incluso un récord Guinness.

El fallecimiento del actor se dio “tranquilamente, rodeado de su familia, con sus tres hijas, sus nietos y su bisnieto”, comunicaron allegados.

El actor tenía 94 años al momento de su muerte. A lo largo de una fecunda carrera artística cosechó varios premios, entre los que se destacan un Tony, un Bafta y un Drama Desk Award, entre otros.

El actor no era ajeno a la obra de George R. R. Martin, incluso fue quien dio su voz para el audiolibro de ‘Canción de Hielo y Fuego’.

Estas participaciones en diversas obras de literatura le valieron romper el récord mundial de mayor número de personajes interpretados en audiolibros: 224 en total.

En sus últimos años de vida, Dotrice encarnó en la afamada saga a Hallyne el Piromante. Su participación fue clave en la segunda temporada de la serie.

Además de su papel en Game of Thrones, el actor también se destacó en ‘Hellboy II: El ejército dorado’ (2008) donde encarnó al rey Balor. En ‘Amadeus’ (1984), el artista encarnó a Leopold Mozart.

A principios de este año se había registrado el fallecimiento de otro personaje del elenco:

