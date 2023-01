Un agente inmobiliario, el supuesto nuevo galán de Angelina Jolie

Algunos medios dicen que ha tenido varias citas en secreto con el misterioso hombre, pero otros señalan que la actriz solo está centrada en sus seis hijos.

Sobre el supuesto agente inmobiliario, ET Canadá dijo que es algo mayor que ella y que ha sido de gran ayuda para Angelina.

People, sin embargo, señala que la ganadora del Óscar no está interesada en salir con nadie, según fuentes anónimas.

La actriz y directora se separó de Brad Pitt hace año y medio.

