“Una historia de amor por todo lo alto”: así fue el matrimonio de Carlos Amaya y Daniela Asis

El Gobernador de Boyacá y la ex señorita Córdoba celebraron su boda en la Plaza Mayor de Villa de Leyva.

La pareja se conoció el 7 de mayo de 2016 y desde ahí comenzó su historia.

“La vi por primera vez en el Hospital Regional de Duitama, iba con sus gafitas, su estetoscopio, no me vio, yo no sabía quién era ella" comentó Amaya.

La boda contó con 3.000 invitados y fue uno de los eventos más importantes de la región. Asistieron congresistas, gobernadores y otras personalidades.

Vea algunas fotografías: