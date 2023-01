‘Una mujer fantástica’ gana cinco premios Platino, los Óscar latinos

Daniela Vega, su protagonista y que se llevó el galardón a mejor actriz, recalcó la responsabilidad que el lenguaje cinematográfico tiene en la sociedad.

‘Una mujer fantástica’, que hace un grito contra los prejuicios de la sociedad ante las personas transexuales, partía como favorita con nueve nominaciones, de las que se llevó cinco premios en una ágil ceremonia llevada a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque ecoturístico Xcaret, en la mexicana Riviera Maya.

El filme había sido premiado con el Óscar a mejor película extranjera, por lo que no sorprendió que se llevara los Platino a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guion y mejor montaje.

Solo la argentina ‘Zama’, que aspiraba a ocho galardones, pudo hacerle algo de sombra tras llevarse la mayoría de los premios técnicos: la mejor dirección de arte, mejor dirección de fotografía y mejor dirección de sonido.

El director de ‘Una mujer fantástica’, el chileno Sebastián Lelio, se impuso ante los españoles Isabel Coixet y Álex de la Iglesia, el cubano Fernando Pérez y la argentina Lucrecia Martel.

Este galardón no fue una experiencia nueva para el chileno, dado que en 2014 ya había alcanzado el de mejor dirección con su filme ‘Gloria’.

La reconocida actriz chilena Daniela Vega, indiscutible protagonista de la gala por su reivindicación en favor de los derechos de las mujeres, acumuló con el Platino un nuevo galardón por su interpretación en ‘Una mujer fantástica’.

"Pido un aplauso a las mujeres iberoamericanas que nos están viendo para que sepan que no están solas. Lucharemos desde el cine para la igualdad", dijo la actriz al presentar los premios a mejor actor y actriz de serie televisiva, provocando un sonoro aplauso.

El único gran premio que no se llevó el filme chileno fue el de mejor actor, aunque este fue a parar en manos de otro chileno, Alfredo Castro, por su trabajo en ‘Los perros’, aunque no pudo asistir a la gala.

España también tuvo un lugar destacado en la ceremonia con los premios a la mejor ópera prima, la mejor película documental, la mejor película animada, la mejor serie televisiva y la mejor actriz de teleserie.

La película catalana ‘Verano 1997’, de Clara Simón, cumplió sus expectativas como favorita al alzarse como la mejor ópera prima, igual que la actriz Blanca Suárez, premiada por su interpretación en la popular serie ‘Las chicas del cable’.

La cinta española ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’, dirigida por Gustavo Salmerón, se erigió como mejor documental, mientras que ‘El Ministerio del Tiempo’ se llevó el premio a mejor teleserie y ‘Tadeo Jones 2. El Secreto del Rey Midas’ fue galardonada como mejor película de animación.

Asimismo, el filme vasco ‘Handia’, ganadora de 10 premios Goya, se hizo un hueco en los Platino con el premio al cine y la educación en valores.

Argentina completó el elenco de premiados con la mejor interpretación masculina en una teleserie, que fue para Julio Chávez por ‘El maestro’, y la mejor música original por ‘La cordillera’.

Uno de los momentos más intensos de la gala lo protagonizó la célebre actriz mexicana Adriana Barraza, que tras recoger el Platino de Honor 2018 tuvo unas emotivas palabras por los tres estudiantes de cine mexicanos asesinados recientemente por el crimen organizado.

"Como ser humano lamento profundamente que todos nosotros nos hayamos perdido la posibilidad de ver una película de ellos", sentenció la galardonada, que ha dedicado parte de su vida a formar cineastas.

Los momentos reivindicativos de la gala no acabaron aquí, dado que desde la misma organización se decidió entregar conjuntamente los premios a mejor actor y actriz para "reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres", explicó el presentador, Eugenio Derbez.

Incluso se coló un "¡Lula libre!" por parte de La brasileña Renata Pinheiro, ganadora del Platino a mejor dirección de arte por ‘Zama’, quien exigió entre aplausos la libertad del expresidente de su país.

También hubo alegatos por la diversidad del mundo iberoamericano, como el que hizo Javier Olivares, guionista de ‘El Ministerio del Tiempo’: "Se ha hablado catalán, euskera, español y brasileño. Que nunca perdamos esta diversidad".

Y todo en una ágil ceremonia amenizada por los chistes del presentador y las actuaciones musicales de Maná, Malú, Morat, Axel y los raperos Arkano y Aczino.