Vea en vivo el concierto Un mundo: juntos en casa en las plataformas digitales de Noticias Caracol

Se unirán más de un centenar de artistas. Lo recaudado irá para la lucha contra el coronavirus. Véalo este sábado, 18 de abril, a partir de la 1:00 p.m.

El concierto ‘Un mundo: juntos en casa’ (One World: Together at home) contará con dos grandes momentos: el primero se podrá ver a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol. Solo debe ingresar a www.noticiascaracol.com y disfrutar de la transmisión en vivo desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

El show central se emitirá por Caracol Televisión desde las 6:45 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Este superconcierto tendrá como presentadores a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Steven Cólbert, quienes conducirán el evento desde sus casas.

Únase a esta iniciativa y disfrute de One World: Together at home, un show sin precedentes, organizado por el movimiento Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que conectará al mundo en esta lucha que es de todos.

Véalo también en caracoltv.com, shock.co, bluradio.com y LaKalle.com.