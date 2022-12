Vestido que Shakira usó en matrimonio de Messi y Antonella causó todo tipo de comentarios en redes

La barranquillera ha recibido diferentes críticas porque el atuendo ya lo había lucido para una edición de la revista Vanity Fair en Italia.

Aunque se rumoraba que no iba a asistir, a última hora, Shakira llegó a la boda en Argentina con un look que no pasó desapercibido en redes sociales.

La artista publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto junto Piqué donde agradeció a Messi y Antonella por la invitación.

Además, varios cibernautas han criticado el peinado de la cantante.

Cuando te haces un peinado que te encanta y te lo haces en toda ocasión #casamientodemessi #Shakira pic.twitter.com/5PcLLGYtwI — 𝐺𝑙𝑦𝑛𝑛𝑖𝑠 (@cerocin_tura) July 1, 2017

A mí el vestido me gusta, lo que es un espanto es el peinado... #Shakira https://t.co/vuLWczPqK7 — El Principado (@elprincipado) July 1, 2017

#Shakira con vestido repetido ... pero la primera vez que lo lució estaba mucho mejor peinada ...por qué esa media cola...? 👎👎👎 https://t.co/lv6e5xIxQs — Carlos Cacho (@CachoMakeUp) July 1, 2017

Shakira se puso un vestido que ya había usado y se peinó ella misma. Tenía menos ganas de ir que yo de hacer dieta. — Cabezota (@otraCeci) July 1, 2017

Estoy tratando de hacerme a la idea que @shakira utilizará este moño durante toda la gira de #ElDorado 😳 recapacita mujer🙏 https://t.co/OGUlGJfkuc — Maureen (@NicoleGilmoreR) July 1, 2017

