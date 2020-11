“Viva el pop, todavía existe”: Maite Perroni habla del reencuentro de RBD

Ya han pasado 12 años desde que el grupo de disolvió y la vida de Maite Perroni ha tenido más música, pero ya como solista, y más actuación en series como ‘Oscuro deseo’, en donde dejó de ser la niña ingenua de RBD.

"Creo que todo tiene su tiempo y su momento, no es lo mismo tener 20 años o tener 37. Así es y me encanta y he vivido cosas que me han nutrido el alma y la vida y que me hacen ser la mujer que soy y me gusta ser esta mujer imperfecta", señaló Maite.

La artista habló de cómo los temas de la banda están entre los éxitos de las plataformas digitales, lo que los llevó a preparar este encuentro con sus admiradores, en diciembre de 2020.