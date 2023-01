Viviana Castrillón, embajadora de Playboy, confiesa que le han propuesto hacer pornografía

La modelo paisa habló con Noticias Caracol de sus proyectos, de su internacionalización, de las ofertas que le han hecho y dio tips para las parejas.

Viviana Castrillón pasó de ser chica Playboy, a embajadora de la marca y ahora se encamina a conquistar Hollywood.

Publicidad

“Estoy muy contenta porque ahora tengo la posibilidad de hacer mis tips para un mercado anglo, que es muy importante, hay muchos proyectos con esa productora que tengo en Estados Unidos, pero el más importante es ‘Vivi tips’”, comentó la modelo antioqueña.

Este proyecto de Castrillón consiste en consejos “para alejar la monotonía de las parejas”.

“Lo hago como una amiga y como no soy sexóloga, me gusta estudiarlo, me gusta investigarlo porque es un tema muy delicado”, expresó.

Publicidad

La modelo confesó que le han propuesto hacer pornografía, pero tiene una clara posición al respecto: “No la he hecho, no la haré, pero me gusta mucho la parte sensual por eso cuido mucho mi cuerpo”, manifestó.

Publicidad

Castrillón finalizó con estos consejos para mantener la pasión en las relaciones de pareja: “Importante la comunicación, no se vayan a dormir peleados. Innovar, hay tanto para hacer, amárrense, échense aceites y tercero dejen la pena”, finalizó.