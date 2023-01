Vocalista de Radiohead no asistirá a ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll

Thom Yorke dijo que no puede ir por un compromiso con la Filarmónica de París, el cual es nueve días después del evento en Brooklyn.

En declaraciones dadas a Variety, el vocalista de la agrupación dijo que no pretende ofender a nadie.

Por el momento ningún miembro de Radiohead ha confirmado su asistencia a la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, que se llevará a cabo el 29 de marzo, y en la que también serán reconocidas las bandas británicas The Cure, Def Leppard, Roxy Music y The Zombies.