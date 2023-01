Walter Ladino, el patrullero de la Policía que también es cantante de música popular

Además de su pasión por la música, es integrante del esquema de seguridad del presidente Iván Duque.

El patrullero de la Policía Walter Ladino alterna su profesión con una pasión que le mueve el alma: el canto.

“Yo soy cantautor, intérprete y también compongo. Ser policía y ser cantante de música popular no es nada fácil, tenemos un gran compromiso en nuestra institución entonces cada que tengo el descansito, ese pequeño espacio, lo dedico a la música”, confiesa Ladino.

A los 18 años, cuando hacía sus primeras presentaciones dando serenatas, tuvo que abandonar Roldanillo, Valle, su ciudad natal.

“La violencia influyó mucho en mi carrera musical. Fuimos muy afectados por la violencia, un tío falleció y en el pueblo teníamos el temor y yo dije: ‘hay que hacer algo’ y me convertí en policía. Después dije que en el país se deben dar cuenta de que hay personas que como yo pensamos diferente, entonces vamos a cantar y saquemos una canción”, relata el uniformado.

La cual tituló ‘Por mi Colombia’, tema que llamó la atención del presidente Iván Duque.

“Tuve la oportunidad de encontrarme al señor presidente, no creí que iba a sacar el espacio, pero lo hizo, escuchó la canción y a los dos días me dijo: ‘señor Ladino, lo felicito, su canción está muy bonita' y desde ahí he contado con su apoyo”, narra el cantante.

“La música significa, lo que significa mi uniforme, amor, pasión y mucha responsabilidad”, resalta Ladino.

Un héroe de la patria, que además de velar por la seguridad del país, quiere convertirse en una estrella de la música popular.