‘Wërapara’, el documental que visibiliza la inclusión de 6 mujeres trans en una comunidad indígena

El documental colombiano ‘Wërapara, chicas trans’ es una apuesta que visibiliza el proceso de inclusión que han logrado 6 mujeres transgénero, en un resguardo indígena y que se suma a los espacios logrados por la comunidad LGBTIQ+.

Roxana Panchí es una de las 6 chicas trans del documental que muestra la vida, lucha y batallas ganadas por el reconocimiento de su identidad en el resguardo indígena Karmata Rúa, comunidad emberá chami, cerca del municipio de Jardín, Antioquia.

Un relato íntimo de sus pensamientos, temores, sus labores en el campo, sus talentos, así como el proceso de aceptación de sus familias. Así lo cuenta Marcela Panchí, otra de las protagonistas del documental.

“Entonces mi papá y mi mamá me regalaban juguetes de balones y carritos y yo les decía que no, que esto no era para mí, me gustaba era jugarme con las niñas, yo era coleccionista de muñecas porque a mí me gustaba robar muñecas de mis amigas, la verdad”, dice Marcela.

Wërapara en idioma emberá significa "no mujeres", pero para ellas es la reivindicación después de muchos años de estigmatización, en medio de las estrictas leyes de su resguardo.

“Es como un logro, ¿no?, de nosotras, no solo nosotras en la comunidad, también estoy hablando en general de Colombia, algún día no sé si pueda conocer a todas las indígenas de Colombia”, expresa Roxana.

Y aunque viven en su comunidad para evitar ser blanco de ataques y violencia, esperan que el documental genere reflexión en la sociedad.

“La intención es ver lo que ellas han podido aportar a través de su tradición que se ha salvado y que no les hemos dañado con el contacto con nuestra cultura”, señala Claudia Fischer, directora del documental.

El documental se estrenará en cines colombianos en 2023.