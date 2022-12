Y la mujer del año para Billboard es… ¡Selena Gomez!

“No solo se ha alzado en las carteleras, además, continúa inspirando a las mujeres jóvenes de todo el mundo para que sean auténticas”, dijo la publicación.

El reconocimiento también se les ha otorgado a estrellas como Madonna, Beyoncé, Pink, Taylor Swift y Lady Gaga.

Según John Amato, presidente de The Hollywood Reporter-Billboard Media Group, Selena “retribuye y no tiene miedo de usar su voz”.

"Nunca tiene miedo de decir lo que piensa y ha usado su plataforma para advocarse por las necesidades de otros. Estamos complacidos de poder honrarla como nuestra Mujer del Año", agregó.

Selena pasa por una buena racha a la par de enfrentar y superar las complicaciones físicas derivadas del lupus.

“Francia Raisa me salvó la vida”: emotivo testimonio de Selena sobre... Vea también:

Selena Gomez vuelve a ser soltera | Noticias Caracol