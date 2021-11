Yeison Jiménez soñaba con ser jurado de 'Yo me llamo': ¿qué ha aprendido y cuál es su fortaleza?

El talento y la perseverancia de Yeison Jiménez lo han llevado a ocupar un lugar en ‘Yo me llamo' . Ha descubierto aspectos musicales y personales que lo han hecho crecer.

“La mayor enseñanza que me deja 'Yo me llamo' es que los sueños se pueden cumplir, porque esta era una plataforma donde yo tenía que estar. Estaba dentro de mi libro, de mis metas por lograr, y es ser jurado de 'Yo me llamo'“, expresó Yeison Jiménez.

Esta es una oportunidad para demostrar cuánto ha crecido y aprendido durante sus 10 años de carrera musical.

“Mi mayor fortaleza como jurado de ‘Yo me llamo’ es mi conocimiento en cuanto a la música, a la afinación, entonación, color, potencia, lenguaje corporal todo lo que he venido adquiriendo en 10 años de mi carrera musical”, dijo el cantante de música popular.

Para Yeison Jiménez, ser jurado del programa es el dulce sabor de los sueños cumplidos, con el picante de los retos a los que se enfrenta.

En el reality ha encontrado talento, admiración, enfoque, diversión y la experiencia de sus compañeros César Escola y Amparo Grisales.

Publicidad

“Es una mujer que es explosiva, inteligente, sabe hablar, se sabe expresar y a ella le gusta demorarse para hablar, pero que los demás no se demoren. ¡Ah! Yo no le paro bolas”, agregó el artista.

Yeison Jiménez es, además, la nueva portada de la revista Vea, donde revela estos y otros secretos de su vida musical y personal.