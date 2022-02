Yo Me Llamo: J Balvin sorprende a fanáticos tras aparecer en el escenario

La noche del lunes 21 de febrero se vivió un capítulo especial en Yo Me Llamo. Emociones, sorpresas, dinero y un cambio de rumbo en el juego hicieron vibrar a los colombianos.

Los participantes salieron a entregarlo todo en el escenario. El imitador de J Balvin fue el más sorprendido luego de conocer a ‘El niño de Medellín’, quien se convirtió en el invitado especial en la mesa del jurado.

Los mejores de la noche en Yo Me Llamo se lucieron una vez más y el imitador de Leonardo Favio fue el ganador de 50 millones de pesos. En la escuela se anunció que los participantes no tendrán una segunda oportunidad, es decir, ya no quedarán en riesgo, sino que en cada presentación habrá eliminación.

Al final, una triste despedida, pues el salsero Andy Montañez le dijo adiós a la competencia.