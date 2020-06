“Yo vi un ángel”: Fabiola Calle dice que vivió encuentro celestial cuando estuvo en coma

Los últimos meses para Fabiola Calle no han sido fáciles, un diagnóstico positivo para coronavirus, permanecer más de un mes en la Unidad de Cuidados Intesivos y estar al borde la muerte. Hoy esta ‘Hermanita Calle’ siente que volvió a nacer.

“Estoy muy bien, gracias a mi Dios. Ya estoy muy bien, pero me vi muy mal, me vi en las delgaditas”, contó llena de esperanza.

La cantante le ganó la batalla a este virus que aqueja al mundo. Pero, Fabiola pensó que este era el final y asegura que un ángel la acompañó.

“Yo me vi como entre un hueco oscuro horrible, vi una niña al lado mío como llena de escama de pescado, pero escama blanca, yo digo que eran los angelitos. Y yo dije ¡ay, cómo estás llena de escamas! Y respondió: ‘Fabiola usted también’ y yo como: ‘no, yo no tengo nada’”, relató la artista.

La paisa recuerda el momento más crítico que vivió durante esos días:

“A mí me desconectaron y llegó el secretario de sSalud y dijo: ‘¿la van a dejar morir o qué, qué es lo que pasa?’ Entonces me volvieron a conectar, pero estuve tres minutos fuera de base”.

Esta pesadilla para Fabiola Calle comenzó el pasado mes de marzo, cuando llego al país después de una gira musical por Estados Unidos.

“Tenía fiebre, dolor de garganta, yo creí que era una gripa, yo le dije a mi hijo Jaime: ‘papi tengo como una gripa’ y yo no sabía que era ese virus y a Jaime si se le ocurrió y dijo: ‘mi mamá trae el virus’”, narró.

El 23 de marzo dio positivo en la prueba de coronavirus y tres días después fue hospitalizada por su delicado estado.

“Como yo fumé muchos años entonces la garganta y los pulmones se afectaron. Me metieron a la UCI 21 días”, contó.

El 28 de abril fue dada de alta. Noticia que la alegró pues sus dos nuevas pruebas de COVID-19 habían dado negativas.

Desde entonces se recupera en su casa, aunque no está del todo bien.

“No me puedo parar ni sentarme, me tienen que ayudar, no sé si es porque es muy reciente, apenas llevo un mes larguito, pero yo no estoy bien del todo”, aclaró.

Por eso envió un mensaje luego de ser una sobreviviente del coronavirus:

“Si la gente se diera cuenta de lo horrible que es ese virus, de lo mal que lo pone a uno, la gente se cuidaría, pero yo veo que la gente no se está cuidando nada porque salen sin tapabocas, sin ninguna protección, si la gente se diera cuenta lo duro que es esto se cuidaba”.

Fabiola espera recuperarse completamente y volver a la música con más amor que nunca, pues siente que volvió a vivir.