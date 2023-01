“Si Dios me lleva, me hace un favor”: el pensamiento Lady Noriega mientras luchaba contra el COVID

Lady Noriega , actriz y cantante, luchó por 15 días en una UCI de Medellín . Tras contagiarse de coronavirus COVID-19 , su situación se complicó en pocos días. La enfermedad casi le arrebata la vida.

“El equipo médico me dijo: ‘Lady, estás muy mal, estás saturando 43 y te tenemos que intubar’. Les decía que no aguanto más, pensaba que si Dios me lleva me hace un favor. Yo realmente tiré la toalla”, relató la actriz tras recuperarse.

Publicidad

Su suplicio empezó el pasado 5 de abril, cuando su prueba de coronavirus arrojó un resultado positivo.

En algún momento se sintió tan grave que se despidió de sus familiares y seres queridos. Pensó que iba a perder la batalla contra la enfermedad.

“No sé qué es peor, que te digan que te van a intubar o cuando te van a retirar los tubos, porque es desgarrador para la garganta. Sacar eso de tu organismo es una cosa que te desconfigura totalmente”, narró.

Cuando su situación era más crítica, Lady experimentó visiones: “Yo veía cosas especiales, veía unos brazos que me tenían cargada, que me abrazaban. Sentía paz y que estaba acompañada”.

Publicidad

Tras recuperarse, la actriz y cantante reveló que espera seguir con sus proyectos.

Hoy escribe, con Javier Rodríguez, biógrafo de Ricky Martín, el libro con la historia de su vida.