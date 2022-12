"Sí, estoy embarazada", le dijo Shakira a la revista Cosmopolitan

"Pues sí, la verdad es que sí, estoy embarazada", dijo la colombiana en la edición mexicana de la revista Cosmopolitan, que difundió la noche del miércoles la portada con la noticia.

Shakira y Piqué tienen un hijo de año y medio, Milan, nacido en Barcelona en enero del 2013.

Los rumores de un segundo embarazo surgieron a mediados de julio, tras su actuación en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol en el estadio de Maracaná, en Brasil.

Era su tercera participación en un Mundial y la cantante recordó por esos días que gracias al torneo tenía a su pareja y a su hijo.

"Si no fuese por el Mundial, mi hijo Milan no estaría aquí", dijo Shakira, quien conoció a Piqué mientras promocionaba el himno de la Copa de 2010 en Sudáfrica, "Waka Waka, Time for Africa".

Más recientemente, la pareja publicó un video de su participación en el reto del agua helada a beneficio de la ALS Association, para la esclerosis lateral amiotrófica, en el que Shakira lucía una amplia camiseta que parecía cubrirle una pequeña barriguita.