Silvestre Dangond anunció su retiro de los escenarios en 2023: “Les tendré que decir chao”

Durante un concierto, el urumitero Silvestre Dangond sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios. Las declaraciones dejaron atónito a más de uno.

Y es que, al cierre de su presentación en el Festival Nacional de compositores de San Juan del Cesar, Silvestre Dangond anunció lo que viene para él en el 2023.

“Me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal, pero a partir del 14 de enero chao, familia, chao”, así confirmó el artista que no estará más en los escenarios al menos por un tiempo.

Aunque no se refirió a si se dedicará a componer o producir en los estudios, sí dejó la puerta abierta para volver a cantar. “Volveré cuando lo sienta, cuando me sienta diferente y cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí”, puntualizó Silvestre Dangond.

Luego, en medio de los aplausos y el asombro de los presentes, el nacido en Urumita, La Guajira, bromeó con su acordeonero Juancho De La Espriella, diciéndole “Juancho ya está viejo”.

