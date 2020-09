Silvestre Dangond arremete contra Carlos Vives: “te regalo el equipo del que hablas con to’ y ñapa”

Silvestre Dangond se despachó en su cuenta de Twitter para responderle a Carlos Vives, que la semana pasada expresó su malestar porque el cantante hubiera invitado a su equipo para la producción de su trabajo ‘Gente Valiente’.

En contexto:

“¡El maestro Vives está equivocado! Ningún músico de La Provincia, los cuales admiro, grabó en el álbum”, afirmó el urumitero.

“Ese equipo del que hablas te lo regalo con to’ y ñapa! Con un moño grande... ¡No veo la hora de que pase toda esta mentira!”, empezó trinando el artista.

Ese equipo de el que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande....no veo la hora que pase toda esta mentira! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Según él, la gente con la que trabaja Carlos Vives lo engaña, “te mantienen lleno de proyectos que nunca se harán realidad”.

Publicidad

“¡No le pare bola al ciego que ve!”, agrega.

Sostuvo además que él nunca buscó a su mánager Walter K, “Walter me buscó a mí”.

Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Carlos Vives afirmó la semana pasada que le habría fascinado trabajar con él, “que él me hubiera buscado y me hubiera dicho ‘ey, qué vamos a hacer’”, a lo que Silvestre Dangond replicó: “si usted dice que quiere grabar y trabajar conmigo, yo soy el más feliz de hacerlo en todas mis entrevistas, siempre le he mandado razón”.

Publicidad

Y maestro Vives si usted dice que quiere grabar y trabajar conmigo yo soy el más feliz de hacerlo en todas mis entrevistas siempre le he mandado razón! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

“Maestro Vives, los músicos que trabajan conmigo los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza, llevamos años grabando juntos. Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus músicos, sería feliz de grabar con el papá pastor, cuánta admiración”, agregó.

Maestro vives los músicos que trabajan conmigo los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza llevamos años grabando juntos! Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus musicos, sería feliz grabar con el papá pastor cuánta admiración — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Asimismo, aseguró que como no tiene el número del samario sino el de su esposa, Claudia Elena Vásquez, a ella le envió una canción para ver si la grababan juntos.

“Se llama ‘La Vallenata’, un merengue de Camilo Namen inédito, que soy consciente de que si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada”, remató.

No tengo el número del maestro vives tengo el de su esposa y la última canción q le mandé para ver si hacíamos juntos la tiene Claudia se llama "La Vallenata" un merengue de Camilo Namen inédito! Q soy conciente q si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Publicidad

Puede ver: