Silvestre Dangond estalló contra seguidor que criticó su música: "Primero, ubícate"

Pese a que Silvestre Dangond ha estado retirado de los escenarios desde hace algún tiempo, se ha mostrado muy activo en sus redes sociales. Recientemente, publicó un video donde hizo creer, al parecer, que volverá a las grabaciones.



El clip está acompañado de un mensaje del cantante de vallenato: "Una vaina X, nos volvimos a juntar, ¿tan pronto otra vez?". Sin embargo, la reacción de un seguidor no dejó muy contento al intérprete de Cásate conmigo.

"Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad", fueron las palabras de dicho internauta. Silvestre Dangond, algo molesto, le respondió: "Sí, claro, porque Las locuras mías no es vallenato, Recomenzar no es, Tengo no es, Manda cachaza no es, El silvestrazo no es, Mala jugada no es, El que te gusta soy yo no es… Primero, ubícate para saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa, las 28 de Leandro".

Si claro porque la locuras mías no es, recomenzar no es, tengo no es, manda cachaza no es, el silvestrazo no es, mala jugada no es, el que te gusta soy yo no es, la bohemia no es en fin! Primero ubicate pero yo saber en qué idioma hablamos! Y de ñapa las 28 de Leandro .. — SILVESTRE (@SilvestreFDC) July 31, 2023

Dicho internauta agregó: "Manito, tú eres mi ídolo, a eso no iba mi comentario. Yo solo quería decirte que ya necesitamos un discazo como el original, pero mi intención no es pelear. Abrazo fuerte ❤️ y obvio que he disfrutado de Leandro, si vivo pegado con el cardón guajiro".



El video publicado por Silvestre Dangond recibió un sinnúmero de comentarios, algunos positivos y otros no tanto.

"Muy demorado... Ya te quiero ver y sentir felicidad", "El único artista vallenato que graba un álbum y le demora dos años pegados hasta que vuelve y graba. La gente sigue mandando cáscara", "Las locuras mías están entre los 3 mejores CD del silvestrismo, eso sí está bien hecho", "La arrogancia lo está consumiendo" y "Difícil tenerlos a todos contentos, mi Silve. Tú sigue" fueron algunos comentarios.

Silvestre Dangond ya había confirmado su retiro de los escenarios durante 2023. El cantante lo anunció en diciembre de 2022, al cierre de su presentación en el Festival Nacional de compositores de San Juan del Cesar.

“Me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal, pero, a partir del 14 de enero, chao, familia, chao”, fueron las palabras del artista.

Aunque no se refirió a si se dedicará a componer o producir en los estudios, sí dejó la puerta abierta para volver a cantar. “Volveré cuando lo sienta, cuando me sienta diferente y cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí”, puntualizó Silvestre Dangond en ese entonces.