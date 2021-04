Silvestre Dangond habló sobre ‘La última vez’, su canción que es tendencia en Colombia

El cantante Silvestre Dangond vive una ruptura sentimental en su lanzamiento más reciente ‘La última vez’, el regreso del artista a la esencia del vallenato. Noticias Caracol habló con él.

El vallenatero está de celebración por las nueve nominaciones en los premios Nuestra Tierra y su canción ‘La Última Vez’ encabeza las tendencias en Colombia.

“La verdad es que son años de trabajo que se ven ahí, plasmados en los premios también”, declaró Silvestre Dangond.

Sobre su último lanzamiento manifestó que "es el vallenato que lo pone a uno a llorar y ponerse más sentimental". En el video de la canción pudo vincular todo el talento que acoge Valledupar.

“Fue bonito voltear y mirar la gente de uno, la gente que se sacrifica también y te ha apoyado de una u otra manera. Utilizamos (para el video) el Teatro César, que está cerrado más de 35 años”, manifestó el cantante.

Noticias Caracol: Silvestre, vamos a hacer preguntas rápidas: ¿cuándo fue la última vez que lloraste?”

Silvestre Dangond: “Ay, con la partida de mi padrino, Jorge Oñate, ¡todavía!”

NC: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste cuarentena total y qué tan difícil fue?

SC: “Con el COVID me fue bien, perdí el olfato no me ha regresado todavía, me preocupa y la verdad me ‘paniquié’ más de lo normal porque mi suegro partió en diciembre”.

NC: ¿Cuándo fue la última vez que te montas en un escenario frente a miles de personas?

SC: “Presencial, en Bogotá para el Tour Entre grandes".

NC: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste dieta?

SC: "Estoy haciendo dieta porque ahora que ya empecé a retomar la parte de los conciertos y ya me toca llegar simpático a los escenarios".

El cantante prepara su show ‘Silvestre Local’, una serie de ocho pequeños concierto en Miami.