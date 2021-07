Silvestre Dangond presentó Music Dreams, la disquera con la quiere apoyar el talento colombiano

Music Dreams Records es la nueva apuesta de Silvestre Dangond para apoyar a los jóvenes talentos del país. El cantante hizo la presentación de su casa disquera en Bogotá.

“Yo sabía que en algún momento de mi vida iba a tener ese don de poder guiar, de poder poner mi experiencia y las ganas de aportar a las nuevas figuras porque yo ya sé lo difícil que es lidiar con una disquera”, contó emocionado el artista.

La disquera ya cuenta con seis artistas. Algunos de ellos fueron contactados gracias a sus redes sociales y otros ya estaban en la mira de Silvestre Dangond.

Los nuevos artistas serán acompañados, formados y asesorados por Dangond, quien asegura que “más que exigirles es como apoyarlos y a la hora de jalarles las orejas, jalárselas con música. Decirles ‘ven acá, por qué no te grabas un vallenatico así, o por qué no haces esto.’ No es prohibirles”.

Además de su nueva disquera, Silvestre Dangond habló de ‘Las locuras tour’.

“Comenzamos en Bogotá. El hambre que tengo de cantarle a mi gente es única, este momento lo estaba esperando no sabes cuanto”, dijo el cantante que iniciará su gira presencial el 10 de septiembre en Bogotá.