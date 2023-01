Silvestre Dangond recibió cinco discos diamante por su exitoso álbum ‘Gente valiente’

El artista, que se ha consolidado en el vallenato durante 16 años, recibió las distinciones por las 200.000 unidades vendidas en Colombia.

“Yo también creo que se merecían un premio, un álbum de diamante porque de ese álbum se desprendieron ‘Me gusta, me gusta’ y “Pasado es pasado’”, asegura el cantante.

El artista de Urumita, Cesar, ha marcado la diferencia en el género fusionando el reguetón con el vallenato. Por esta razón está nominado en dos categorías en los Grammy Latino, pero él no se quiere ilusionar.

“Yo creo que la historia sería más bonita si no me lo ganará. La historia sería más linda si yo nunca me ganará un Grammy y que cuando llegue mi retiro digan: hizo lo que quiso, fue una persona muy exitosa y nunca tuvo un premio. A mi me encantaría más que la historia fuera así”, asegura.

Frente a su nueva canción ‘Si yo supiera’, Silvestre dice que entregó los mejores momentos de su vida en ese tema.

“No es fácil decir lo que dije en esa canción porque hay un sin sabor como si estuviera despidiéndome y no es agradable”, añade.