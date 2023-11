Silvestre Dangond regresó a los escenarios y brilló en Valledupar con su álbum 'Ta malo'

En el templo del vallenato, en Valledupar, Silvestre Dangond retornó oficialmente a los escenarios luego de un receso de más de 10 meses. El cantante guajiro deleitó a más de 25 mil seguidores con las canciones de su nuevo álbum llamado 'Ta malo'.



Además de nuevas generaciones de seguidores, a Silvestre Dangond lo acompañó gente que ha seguido su carrera durante 22 años. El show del artista tuvo lugar la noche del 10 de noviembre en el parque de la leyenda vallenata.

"Aquí no voy a hacer nada diferente sino a cantar, a bailar, pudiendo hacer más cosas. Pero tampoco quiero que encuentren en mí un muñeco, un payaso porque me desconecté 10 meses. Yo vine aquí a cantar, no vine a más nada", dijo Silvestre Dangond durante su presentación.

Durante más de tres horas el guajiro cantó y el público coreó nuevas canciones como ‘Ni media llamada’, ‘Tu pretendiente’ y ‘Tu libro favorito’.



"Estoy feliz de que mi paisano haya brindado este espectáculo no solo para Valledupar, sino para Colombia y el mundo entero", expresó un seguidor del artista de vallenato.

Silvestre Dangond también recibió el apoyo de otros artistas como Peter Manjarrés y Ana del Castillo.

Publicidad

Este sábado Silvestre Dangond se presentará en el mismo escenario y luego emprenderá viaje hacia la ceremonia de los Latin Grammy, pues está nominado a mejor álbum cumbia vallenato y mejor álbum tropical contemporáneo.