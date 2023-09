Silvy Araujo y su novio se comprometieron: "Un día que jamás olvidaré"

A través de redes sociales se conoció que la influenciadora Silvana Araujo, más conocida como Silvy Araujo, y su novio, Felipe Pino, se comprometieron. En sus cuentas de Instagram, la pareja compartió con sus seguidores el emotivo momento.



En medio de un momento tenso para el amor en la farándula internacional, debido a las separaciones y divorcios de parejas como Shakira y Piqué, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Joe Jonas y Sophie Turner, hay otros famosos que demuestran que el amor sigue siendo una opción.

La pedida de mano por parte del hombre a Silvy Araujo se dio en la tarde del pasado lunes, 18 de septiembre de 2023, cuando la invitó a cenar. En sus historias de Instagram, la famosa influenciadora de vida saludable se mostró sorprendida al ver el atuendo de su pareja.

"¿Qué le pasa a mi hombre?", cuestionó la influenciadora a su novio, al verlo muy elegante para su salida. "Una vez al año no hace daño", respondió él, pero todo se aclaró cuando la pareja llegó al sitio, en donde todo estaba adornado con rosas para la pedida de mano.



Para mostrar a sus seguidores lo que había sucedido, Silvy Araujo publicó una imagen junto a Felipe Pino en la que la cartagenera escribió "sí, para toda la vida".

La cartagenera presumió su compromiso en las redes sociales. Foto: Instagram - Silvy Araujo

En otra historia, publicada en la mañana de este martes, luego de haber aceptado la propuesta de matrimonio de su pareja, la famosa entrenadora tomó un momento para contar a sus seguidores lo que había pasado. Habló de su reacción al darse cuenta de lo que estaba sucedido.

"Estaba paralizada, no, no, es que cómo les explico cómo fue. Septiembre 18 de 2023, un día que jamás olvidaré, yo jamás había sentido tanta felicidad y tantas ganas de llorar a la vez", dijo.



Silvy Araujo reconoció que con la pedida de mano entendió muchos detalles de hace semanas y se dio cuenta del tiempo que Felipe Pino llevaba preparando todo. "Me regaló flores, pero para mí no fue raro porque es muy detallista, pero el mensaje 'el mejor viaje de nuestras vidas'... sospechoso un tris".

El viaje al que se refiere la famosa empezó el martes 19 de septiembre, pues Silvy Araujo y Felipe Pino viajaron a Grecia en horas de la madrugada tras el compromiso. La pareja ya disfruta de un buen tiempo en Atenas, capital de Grecia.

Además, señaló que sus seguidores le anticiparon lo que pasaría. "Cuando les mostré que estaba elegante, ustedes me escribían 'Silvy, te va a proponer' y yo no me quería crear expectativas. Nosotros ya habíamos hablado de casarnos, pero no pensé que fuera ya", contó.