¡Sin el mar no hay fiestas! Santa Marta festeja 60 años de su celebración más emblemática

En el marco de sus bodas de plata, las Fiestas del Mar buscan resaltar la importancia de la preservación ambiental y marina.

Por ello, al tradicional reinado y a las competencias acuáticas se une el concierto ‘Salva a las especies marinas y reduce el uso del plástico’.

Asimismo, en la edición 2019 de las fiestas se realizará el foro de sostenibilidad.

“Una cosa que no mucha gente sabe es que los océanos son la mayor parte de nuestro oxígeno, nos da casi todo lo que respiramos, sin el mar no hay vida, sin el mar no hay fiestas, sin el mar no hay nada”, dijo la actual reina de las Fiestas del Mar, Patricia Hurtado.

La programación de las Fiestas del Mar irá del 26 al 30 de julio, e incluirá un mundial de motonáutica, entre otras nuevas competencias.