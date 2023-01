Sin Kevin Spacey, Netflix lanza el primer tráiler de la temporada final de ‘House of Cards’

Debido a los escándalos sexuales del actor, Claire Underwood (Robin Wright) será la protagonista principal de la galardonada serie.

Netflix ha querido desvincularse de cualquier relación con el oscarizado Kevin Spacey. Para este fin, la productora lo ha eliminado en su totalidad de la serie ‘House of Cards’.



En el nuevo tráiler no hay rastro alguno de Francis Underwood, personaje interpretado por Spacey. El breve adelanto se centra únicamente en la ahora presidente Claire Underwood.

‘Ahora mando yo’ es el mensaje con el que Wright recibe el peso de ser la persona más poderosa de los Estados Unidos, y por qué no, del mundo.

Esta ha sido la solución que ha encontrado Netflix para superar la crisis causada por Spacey. Los primeros días luego de las escandalosas revelaciones, se llegó a pensar que la serie sería cancelada, dejando la historia inconclusa.

No se sabe más de que tratará la temporada final, solo que será la más corta de todas. Solo tendrá 8 capítulos.