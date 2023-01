“Sin matarse en el gimnasio”: Carolina Soto despertó envidia con esta foto en vestido de baño

La fotografía fue tomada en una paradisíaca isla del Caribe y en plena playa.

La espectacular figura de Carolina Soto encendió a sus seguidores de Instagram, donde acumula más de 2.4 millones. La presentadora y empresaria caleña publicó en esta red social una fotografía en traje de baño, con una paradisíaca playa de República Dominicana a sus espaldas.

Soto aparece en la fotografía con un vestido de baño rojo, con algunos detalles en azul agua marina, sosteniendo en su mano izquierda un sombrero.

La fotografía, que hasta la tarde de este lunes 23 de septiembre de 2019 sumaba más de 47 mil likes, se dio después de la escapada de Soto a Punta Cana.

Los seguidores de la vallecaucana alabaron su definida figura y la felicitaron, ya que, según ellos, sin exigentes rutinas en el gimnasio y teniendo dos hijos, Carolina Soto ha logrado mantener un cuerpo de ensueño.

Por ejemplo, la usuaria @leydy1126 comentó: “¡No hay derecho! Yo matándome con ejercicio y no, no, no, lejísimos de este ‘cuerpón’. Muero de envidia”.

Entretanto, @sofimunoz4216 replicó: “Explícame este cuerpazo, 2 hijos”.

Y @luz.nelly agregó: “Y sin matarse en el gimnasio, jajaja”.

Además de disfrutar del sol, la playa, el mar y, por supuesto, enamorar a sus seguidores con su figura, la empresaria caleña también asistió junto con su esposo al concierto que Carlos Vives ofreció en República Dominicana.