Sin mencionarlo, Pipe Bueno le pidió a Alzate que le devolviera una plata y este le respondió

Una polémica se desató públicamente este fin de semana entre los reconocidos cantantes de música popular Pipe Bueno y Alzate, al parecer, por un tema de dinero.

Todo comenzó con un video que Pipe Bueno difundió por sus redes sociales y en el que no mencionó a Alzate, pero sí hizo referencia a una persona del medio y le pidió que le devolviera una plata.

“Los fans que me conocen, poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre, ¿sí o qué? Y yo nunca esto en mi carrera lo había hecho, pero, pa no mandárselo a decir con nadie y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es, nada más deme la cara y devuélvame la plata que usted me hizo meter y ya, mi rey”, dijo el cantante caleño.

Pipe Bueno agregó que le da hasta pena tener que hacer esto de manera pública, pero sostuvo que él en su casa le “enseñaron que uno para los negocios tiene que ser serio”.

“Entonces, no se llene la boca hablando que el género es una chimba… cuando salen con puras bolitas de popo a la hora de un hijue… negocio y qué pena la expresión. Avíseme, papi, y yo bajo el video. Todo bien”, concluyó.

Este video fue publicado en la noche del pasado sábado, 14 de mayo de 2022, y, aproximadamente una hora después, Alzate reaccionó e hizo lo mismo a través de sus redes sociales.

“Oiga, papi, usted que decidió hacer esto viral y ni siquiera pegarme una llamada para solucionarlo, que me parece un acto de cobardía, ni siquiera menciona con quién o de quién está hablando. Yo sí lo voy a decir, este video va para Pipe Bueno que acabó de publicar algo totalmente injusto, lo decidió hacer viral”, dijo.

Alzate aseguró que es él quien lleva tratando de buscar hace rato a Pipe Bueno y que lo único que ve es “una mala intención”.

“Donde lo único que quieres es dañar la imagen de alguien que ha luchado por sostenerse en este gremio y por tener esa imagen intacta para la gente”, anotó.

El cantante paisa enfatizó que nunca se ha “robado en la vida un suspiro” para que Pipe Bueno “venga a involucrar una chichigua de dinero”.

“¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que usted me falló cuando yo más lo necesitaba, pa. En ese momento fue que se cayó absolutamente todo esto, ahora usted lo único que le importa es el dinero y no la cantidad de dinero que yo he invertido. Yo he invertido en este proyecto más que usted”, sostuvo.

Asimismo, Alzate aseguró que Pipe Bueno “no va a tener lo huevos cuando esto salga a la luz, porque parece que ya escaló a otro nivel”, de pedirle disculpas públicamente.

“Ahí sí me vas a llamar a la madrugada, como siempre me llamás, prendido, me vas a pedir cacao, ahí no voy a estar para vos, no te voy a contestar”, afirmó.

También, el artista paisa indicó que “el problema más grave” es que la gente le está escribiendo para tratarlo de “deshonesto” y “ladrón”.

“Muchos de ustedes los que han escrito a mis redes sociales ni siquiera saben cuál es la verdadera historia. Ojalá ustedes también me escriban y me pidan disculpas. Porque después sí me voy a encargar de que salga a la luz verdaderamente y si es por una chichigua de dinero, sabiendo que es usted el que me ha hecho perder más billete en este proyecto y el que me dejó tirado”, sostuvo.

Alzate expresó que Pipe Bueno ahora sí le va a tocar que solucionar con abogados porque no quiso levantar el teléfono, no quiso hacerlo como lo hacen los hombres, como lo hacen las personas”.

“Y decidió hacerlo por las malas, y asimismo le estoy contestando, mi señor”, manifestó Alzate, al concluir que no le interesa que Pipe Bueno baje el video, pues sabe que “lo va a bajar solito”.

