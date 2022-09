Sin tapujos, Carolina Cruz contó por qué no se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz abrió su corazón y respondió algunas preguntas de su situación sentimental. La presentadora se refirió a su mediático proceso de separación, a su actual relación con Lincoln Palomeque y hasta contó si se quiere volver a enamorar.

La pregunta que más suscitó curiosidad entre sus seguidores de Instagram es por qué no se casó con Lincoln Palomeque, si sostuvieron una relación de 14 años y fruto de ese amor nacieron dos hijos, Matías y Salvador.

La presentadora de Día a Día no se guardó nada y aclaró por qué no llegó al altar con el papá de sus hijos: “Nunca me propuso matrimonio. Nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”.

Carolina Cruz también habló de su separación y cómo la ruptura coincidió con el proceso de recuperación de su segundo hijo, quien recibió terapias.

“A mí me tocó vivir el proceso de la separación al mismo tiempo que el proceso de Salvador. Yo estuve tan enfocada en la recuperación de Salvador que creo que todo el tema de la separación pasó a un segundo plano”, dijo.

Finalmente, la vallecaucana sostuvo que se la lleva muy bien con Lincoln, pese a que ya no viven juntos: “Siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln y ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una muy buena relación, igual de tranquila”.