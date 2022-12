Sinead O’Connor desmiente en Facebook rumores de suicidio

"Son tonterías (decir) que salté de un puente", escribió O'Connor en la red social, criticando "rumores falsos y maliciosos".

Según medios estadounidenses, un sargento de la policía de Dublín se contactó con el departamento de Chicago para advertir que O'Connor había hecho afirmaciones sobre arrojarse desde un puente de esa ciudad.

Publicidad

El departamento de policía de esta ciudad del norte de Estados Unidos había emitido un mensaje a sus unidades para que estuvieran alertas aunque no se emprendió una búsqueda activa de la artista.

Pero la cantante de 49 años explicó en Facebook que está "demasiado feliz para hacer eso", congratulándose de que los británicos hayan decidido separarse de la Unión Europea. "Irlanda ya no pertenece a Gran Bretaña!!!!", festejó.

En mayo, la cantante de 49 años ya había provocado revuelo tras no regresar de un paseo en bicicleta, aunque fue encontrada un día después en un suburbio de Chicago.

O'Connor, conocida por expresar con firmeza sus puntos de vista, publicó recientemente una serie de mensajes en Facebook que generaron alarma.

Publicidad

Sobre fines del año pasado, sugirió en Facebook que había intentado suicidarse con una sobredosis.

La voz de la cantante irlandesa ha sido aclamada por la crítica, en particular por sus primeros dos álbumes, ‘The Liion and the Cobra y ‘I Do Not Want What I Haven't Got’.

Publicidad

La leyenda del pop Prince, que murió en abril pasado, escribió la canción más conocida de O'Connor, ‘Nothing compares 2 you’.