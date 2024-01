Sobrina de Céline Dion falleció en trágico accidente

La cantante canadiense Céline Dion enfrenta una nueva dolorosa noticia. Desde el año pasado, su diagnóstico con síndrome de la persona rígida tiene preocupada a la artista, pero ahora enfrenta la trágica pérdida de su sobrina Brigitte Dion.



La sobrina de Céline Dion murió el pasado 29 de diciembre en la región de Saint-Thomas, en la provincia de Quebec, víctima de un grave accidente automovilístico. Los detalles del hecho fueron revelados por el periódico local Journal de Montréal.

Revelaron en el diario que, a las seis de la tarde del último viernes del año 2023, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo por razones que todavía son desconocidas y terminó en el carril contrario, lo que causó un choque con tres carros que venían en ese sentido.

En uno de esos vehículos que resultó impactado iba manejando Brigitte Dion, sobrina de la intérprete de 'My Heart Will Go On'. Se desconoce por ahora si el accidente causó la muerte de más personas o cuántos resultaron heridos.



El diario canadiense pudo establecer que la vivienda de Brigitte Dion estaba a escasos metros del lugar del accidente. La sobrina de la cantante había salido de la casa momentos antes para ir de compras, pero había olvidado su cartera, por lo que estaba tomando el camino de regreso a su residencia.

Por ahora, Céline Dion no se ha pronunciado sobre la repentina muerte de su sobrina de 51 años días antes del fin de año, pero en varios medios aseguran que la artista está bastante afectada. Quien sí se pronunció públicamente fue Kim Cantin Dion, hija de la fallecida, en sus redes sociales.

"Oh mamá. Mamá, sabes que suelo tener buena pluma... Pero aquí me quedo sin palabras. No puedo creer lo que estoy haciendo... las palabras... las fotos... Estoy confundida, mamá. Mira qué hermosa eres mami, mamá mía. Porque tú eras mi mamá desde siempre", empezó escribiendo la hija de Brigitte Dion.



En la publicación, la familiar de Céline Dion recogió varias imágenes de su infancia junto a su madre y recordó, tal vez, las últimas palabras que le dijo a su mamá cuando salió de casa. "Mi mamá estaba un poco cansada, pero esa no fue la razón por la que se fue. Mi mamá quiere que recordemos la hermosa bomba de dinamita que era ... Hacerla vivir de nuevo, mi mamá. Todavía estás ahí mamá. Pero por lo demás. Te amo mamá. Tráeme un 3 leches y azúcar en tu camino".