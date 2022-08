Sofía Castro revela que estuvo en una clínica psiquiátrica: “Llevaba cuatro años odiándome a muerte”

La youtuber y cantante Sofía Castro les reveló a sus seguidores que estuvo en una clínica psiquiátrica. “Antes no estaba lista para contártelo”, expresó al empezar a hablar sobre los problemas de salud mental que padeció los últimos cuatro años y que creyó que eran algo normal.

“Llevaba cuatro años odiándome a muerte, cuando me odiaba no podía tener ni un acto ni una palabra linda conmigo misma”, relató. Dijo que “las personas que estaban a mi alrededor me escuchaban tratándome muy mal (…) para mí era supernormal”, pero quienes estaban junto a ella “trataban de que no me tratara mal, pero no funcionaba”.

Reconoció que ha “tenido pensamientos de querer morirme (…) Duré mucho tiempo pensando que esa era la solución a todo, sentía que era normal”.

“En mi mente pensaba que todos nos queremos morir”, agregó.

Pero la situación de Sofía Castro se detonó el 2 de abril de este año: “Vi algo en redes que me enloqueció”. Después de estar encerrada en el baño unas tres horas salió y “me empiezo a despedir de mi mamá, le digo ‘no quiero vivir más, no quería nacer y creo que tengo derecho a decidir cuándo se acabe mi vida, es ya, no soporto más’”.

Poco después llegó su hermano, al que también le expresó lo mismo y quien de inmediato dijo: “Nos la llevamos ya a una clínica psiquiátrica”.

Para Sofía Castro, los primeros tres días en ese centro “yo sentía que era lo peor que me había podido pasar, así hubiera pedido ayuda sentía que no podía caer más bajo. No lo veía como un acto de amor hacia mí, sino como ‘estás en un loquero, estás loca, estás mal, qué asco’”, pero “después empiezo a ver todo de forma diferente”.

“Lo peor que pudo pasarme en la vida se convirtió en lo mejor”, aceptó.

Y fue en la clínica psiquiátrica que la youtuber descubrió que “para salir de ese odio que sentía por mí implicaba hacer todo lo que nunca había hecho por mí, conocerme, aceptarme, dejar de juzgarme, dejar de tratarme mal (…) Me sentía muy cansada de odiarme”.

“Sí necesitaba medicina, sí tenía depresión y por fin me estaban ayudando”, comentó.

Sofía Castro estuvo 10 días en la clínica psiquiátrica y aceptó que estuvo “muy mal la primera semana después de salir”, pero su familia no la dejó solo y la ha apoyado en este proceso.

“He descubierto cosas maravillosas en mí” y “cada día me siento mejor con mis tropiezos”, aseguró, y por eso invitó a que si alguien se siente mal “habla, no te guardes nada. Cargarte con eso y mantenerlo escondido no es bueno”.

“Esta historia mía continúa”, dijo.

