Sofía Jirau, modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down, dice que su sueño "no es casualidad"

Sofía Jirau es la primera modelo con síndrome de Down que entra a la famosa marca de lencería Victoria's Secret. Ella habló con Noticias Caracol y contó cómo sus sueños se han hecho realidad.

“¡Ay! Cuando me dan la noticia de Victoria's Secret, me emocioné, me puse a brincar, a saltar y todo. Yo me sentí feliz, contenta y alegre”, declaró Sofía.

Sofía Jirau relató pormenores de cómo fue su primera sesión de fotos con la reconocida marca de ropa interior femenina.

“Me fui a Los Ángeles, llegué al aeropuerto, me monté al carro, llegué, me hicieron la sesión de fotos y me pusieron música de reguetón. ¡Ay! Me encanta Maluma ”, añadió la modelo.

Sofía Jirau reveló también cómo le fue en la Semana de la Moda en Nueva York.

“Yo llegué a Nueva York, a la Fashion Week, modelé en la pasarela y me fue brutal, me aplaudieron y todo”, aseguró la modelo puertorriqueña.

Su testimonio, más que la conquista de un sueño, es una prueba perfecta de que la convicción logra eso.

“Hace 4 años que estamos trabajando en este proyecto, así que puedo decir que no es suerte, no es un golpe de suerte, no es casualidad. Todo el credito es para ella que tiene la convicción y la visión”, manifestó Alessandra Correa, mánager de Sofía.

Además, Sofía Jirau tiene una línea de ropa, una amplia agenda de responsabilidad social y muchos proyectos en el tintero.

“Irme a modelar con todos los diseñadores de Europa, trabajar duro, ir al gym, mantenerme saludable y ponerme bien dura”, expresó.

Sin duda, un ejemplo de vida que inspira a muchas mujeres, pues no hay límites para cumplir lo que se proponen.