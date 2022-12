Sofía Vergara no descarta tener otro hijo

"No es una prioridad en mi vida" porque Manolo, su hijo, ya está a punto de cumplir 22 años, en septiembre, y sería "empezar otra vez con pañales", admitió en una entrevista divulgada hoy por la cadena Televisa.

Sin embargo, "también estoy con una persona que no tiene hijos, que es más joven que yo, (así que) si pasa, pasa, (pero) no me estoy estresando porque yo ya tengo a Manolo", afirmó la actriz durante su fugaz paso por la capital mexicana para promover una marca de detergentes.

Sobre la boda con el empresario, quien le propuso matrimonio el año pasado en la zona arqueológica de Chichén Itzá, dijo que quiere que sea a lo grande, pero indicó que aún no tiene fecha porque tiene "mucho trabajo" y carece de "tiempo para armar un fiestón".

Además, "queremos comprar una casa", comentó la estrella de la serie de televisión estadounidense "Modern Family", quien recordó que el año pasado festejó sus 40 años en un hotel de la Riviera Maya con más de 100 personas.

"Nos demoramos meses planeándolo porque fue toda la semana de fiesta", dijo la modelo colombiana, quien agregó que para la boda no puede "desilusionar" a los invitados. "Tengo que hacer algo igual o mejor, (y) eso me va a tomar tiempo", añadió.

Este será el segundo matrimonio para Vergara, que se casó a los 18 años con José Luis González, el padre de su hijo.

Sobre su exitosa trayectoria en Estados Unidos, Vergara comentó que cuando estudiaba la carrera de Odontología nunca se le ocurrió que llegaría a Hollywood, ni siquiera "que iba a ser actriz".

"Yo pensé que me iba a casar, como todas mis amigas, estudiar, terminar Odontología, (pero) nada de lo que yo pensé pasó", afirmó la actriz.