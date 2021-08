Sofía Vergara reveló detalles de su batalla contra el cáncer: "Aprendí mucho de ese momento"

La reconocida actriz Sofía Vergara, de 49 años , reveló detalles de lo que fue su batalla contra el cáncer de tiroides. Una época de la que, contó, "aprendí mucho”.

Aunque fue un diagnóstico que Sofía Vergara mantuvo en secreto varios años, en un evento benéfico llamado ‘Stand Up To Cancer’ (Enfrentarse al cáncer), la barranquillera contó que tenía 28 años cuando le dieron una de las noticias más difíciles que ha enfrentado. Ya en el 2011 había señalado en la revista Health que "tener cáncer no es divertido. No quieres lidiar con más nada mientras estás pasando por eso".

"A los 28 años durante una visita de rutina al médico, mi doctor sintió una masa en mi cuello (…) me hicieron muchos exámenes y finalmente me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Cuando eres joven y escuchas la palabra 'cáncer', tu mente viaja a tantos lugares, pero traté de no entrar en pánico y de educarme", confesó.

También señaló que obtuvo mucha información en ese momento de “pánico” y aprendió que “en tiempos de crisis, somos mejores cuando estamos unidos".

"Leí cada libro y descubrí todo lo que pudo sobre esto. Fui afortunada de que la detección fue temprana y de tener el apoyo de mis doctores, y sobre todo de mi familia. Aprendí mucho de ese momento, no solo sobre el cáncer de tiroides", reflexionó.

En redes sociales, la organización del evento agradeció a Sofía Vergara por hablar de su caso.

“Sofía Vergara es una sobreviviente de cáncer de tiroides. Estamos agradecidos de tenerla con nosotros esta noche para compartir su historia personal y porque somos mejores cuando enfrentamos el cáncer juntos”, resaltó Stand Up To Cancer.